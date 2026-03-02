Municipalidad de Fontana cerró con éxito “Fontana Vive el Verano 2026”

La Municipalidad de Fontana realizó el cierre oficial de “Fontana Vive el Verano 2026” con una multitudinaria jornada en la plaza central “José Palma”, donde vecinos y familias compartieron una tarde-noche colmada de actividades recreativas, propuestas culturales y espectáculos artísticos.

El evento contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y se consolidó como un espacio de encuentro comunitario que combinó entretenimiento para todas las edades con una fuerte impronta local.

Durante la tarde, el espacio recreativo fue uno de los principales atractivos, con kermés, castillos inflables, juegos de puntería y memoria, dominó, tatetí, actividades con arcilla, magia en vivo, espectáculos circenses, sorteos y la participación de emprendedores locales. Las estaciones de pintacaritas y trencitas aportaron color a una plaza que se vio colmada de vecinos con sus mates y silletas.

En el escenario principal se destacó una variada cartelera artística. En el rubro musical se presentaron Joel Pucheta, Héctor Romero y el grupo “Hijos del Altísimo”, liderado por Maximiliano Umeres. La danza también tuvo un lugar protagónico con el Taller “Identidad”, el ballet folclórico “La Chaqueñita” y distintas parejas de baile locales. Además, los adultos mayores brillaron con el Taller de Folklore “Más zapatilla, menos pastillas”.

La jornada incluyó un desfile de la diseñadora local Norma Valenzuela, de Creaciones “Chelyta”, junto a sus alumnas, y una intervención artística en vivo a cargo de la Escuela de Arte. También se entregaron certificados a mujeres que participaron del taller “Reciclar también es crear”, impulsado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo espacios de cultura, recreación y encuentro en la ciudad.