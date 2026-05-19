Tres Isletas avanza con gestiones y relevamientos por los excesos hídricos en zonas rurales

700827095_1414059940760884_8100260146685968855_n

La Municipalidad de Tres Isletas informó que la intendenta Marcela Duarte realizó una recorrida por la zona de Quemado Chico y colonias vecinas para relevar el impacto provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Durante la visita, se evaluó el estado de los caminos rurales y distintos sectores afectados por el exceso hídrico, con el objetivo de impulsar gestiones ante organismos competentes para ejecutar trabajos y obras que permitan recuperar la transitabilidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de intervenir en esta región debido a su fuerte perfil productivo, señalando que las acciones buscan mejorar las condiciones para las familias y productores que desarrollan sus actividades en la zona.

Además, remarcaron que se continuará trabajando en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar las consecuencias de las contingencias climáticas y garantizar una mejor conectividad rural.

 

Internacionales

703035380_18353469520243095_388806175601926114_n

Fontana realizó tareas de limpieza para prevenir anegamientos

701230183_1305960538304379_394254852692292399_n

Margarita Belén acompaña los preparativos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

261317w790h500c.jpg

La Escuela Zorrilla celebró 147 años de historia y compromiso con la educación chaqueña