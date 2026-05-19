Tres Isletas avanza con gestiones y relevamientos por los excesos hídricos en zonas rurales

La Municipalidad de Tres Isletas informó que la intendenta Marcela Duarte realizó una recorrida por la zona de Quemado Chico y colonias vecinas para relevar el impacto provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Durante la visita, se evaluó el estado de los caminos rurales y distintos sectores afectados por el exceso hídrico, con el objetivo de impulsar gestiones ante organismos competentes para ejecutar trabajos y obras que permitan recuperar la transitabilidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de intervenir en esta región debido a su fuerte perfil productivo, señalando que las acciones buscan mejorar las condiciones para las familias y productores que desarrollan sus actividades en la zona.

Además, remarcaron que se continuará trabajando en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar las consecuencias de las contingencias climáticas y garantizar una mejor conectividad rural.