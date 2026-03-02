Municipalidad de Tres Isletas realizó operativo integral en Colonia La Matanza

La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante un operativo de limpieza integral en Colonia La Matanza, reforzando la presencia territorial del Estado municipal en la zona rural.

Las tareas incluyeron desmalezado y acondicionamiento de distintos espacios considerados clave para la comunidad, con el objetivo de mejorar la seguridad, el orden y la salubridad en el sector.

El operativo se desarrolló en el Centro de Salud “Dr. Clemente Compañy”, el cementerio local, la EEP N°822 “Enrique A. Hubachek” y el Centro Comunitario, puntos estratégicos para la vida cotidiana de las familias de la colonia.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una planificación sostenida que busca acompañar de manera concreta las necesidades de los vecinos rurales, fortaleciendo la infraestructura básica y garantizando mejores condiciones en espacios públicos esenciales.

Bajo la consigna de gestión con presencia en territorio, la administración comunal ratificó su compromiso de continuar con operativos similares en distintos parajes y sectores de Tres Isletas.