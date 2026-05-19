Margarita Belén acompaña los preparativos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

El Municipio de Margarita Belén realizó la entrega de elementos de librería destinados a la organización y decoración del acto por el 25 de Mayo en la Escuela Especial N°15 “Prof. Graciela Garavento”.

La actividad contó con la participación de la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, y del secretario de Gobierno, Francisco Chacón, quienes hicieron entrega de los materiales a la directora de la institución, María Muchutti.

Desde el municipio destacaron la importancia de acompañar a las instituciones educativas y colaborar en actividades vinculadas a las fechas patrias, promoviendo valores relacionados con la historia, la identidad nacional y el trabajo comunitario.

El acto se enmarca en los preparativos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, una de las fechas más representativas del calendario patrio argentino.