González inauguró el período legislativo con críticas al ajuste y renovó su apuesta por el desarrollo productivo de Vilelas

El intendente de Puerto Vilelas, Marcelo González, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Municipal con un discurso centrado en el respeto democrático, la defensa de la obra pública y la necesidad de sostener un modelo de desarrollo basado en la producción y el empleo.

En un mensaje extenso, el jefe comunal apeló a la unidad de la comunidad vilense y remarcó que “más allá de las diferencias, el camino es el del respeto y la democracia”. Sostuvo que la política debe estar al servicio de la gente y reivindicó el rol del Estado municipal en los momentos más difíciles que atravesó la localidad.

González hizo un repaso de su gestión desde 2007, destacando la ejecución de más de 150 cuadras de pavimento, obras de infraestructura social básica, viviendas, espacios culturales y deportivos, y la creación de un centro de monitoreo con más de 200 cámaras de seguridad. Afirmó que estas inversiones fueron posibles gracias a una decisión política de apostar a la obra pública como herramienta de transformación social.

En ese sentido, marcó diferencias con el actual modelo económico nacional, al que cuestionó por la apertura indiscriminada de importaciones y el ajuste fiscal. “Creo en la producción, en el empleo, en el trabajo argentino y en la defensa de las pymes”, expresó. También sostuvo que la caída del consumo y la reducción de recursos impactan directamente en los municipios, aunque aseguró que continuará gestionando con “la misma fe intacta”.

Uno de los ejes estratégicos que planteó fue el desarrollo de un puerto municipal con calado propio sobre el río Paraná. Según explicó, Puerto Vilelas tiene condiciones naturales privilegiadas para convertirse en un nodo logístico clave del Mercosur. “Tenemos que permitirnos soñar con un puerto propio que genere actividad, empleo y movimiento económico”, afirmó, vinculando ese proyecto con la necesidad de contar con infraestructura ferroviaria y vial adecuada.

El intendente también reconoció deudas pendientes en materia de servicios públicos. Señaló como prioritario garantizar el acceso al agua potable en todos los barrios, mejorar el sistema energético para evitar cortes en épocas de alta demanda y avanzar en la regularización dominial de tierras en asentamientos. “No puede ser que viviendo frente al río haya vecinos sin agua potable”, remarcó.

En materia social, defendió la educación pública y el rol de los docentes, al tiempo que reclamó mejores salarios para los trabajadores municipales. Confirmó que el Ejecutivo analiza medidas salariales que acompañen la inflación y sostuvo que “no se trata de quitar derechos, sino de ampliarlos”.

En el plano de la seguridad, destacó la inversión en tecnología, incluida la posible incorporación de un dron con cámara térmica para tareas preventivas, monitoreo territorial y apoyo a la regularización catastral.

Durante la jornada también celebró el reciente ascenso del Club Defensores al Torneo Federal A, al que definió como un ejemplo de que “cuando nadie cree, Vilelas cree en sí misma”. Utilizó ese logro deportivo como metáfora del espíritu de superación de la comunidad frente a inundaciones, crisis industriales y dificultades económicas.

Finalmente, González reiteró que el objetivo de su gestión es “construir sueños” y consolidar un modelo de desarrollo con eje en el empleo, la producción y la infraestructura. “Vilelas tiene con qué”, concluyó, reafirmando su compromiso de seguir gestionando con presencia territorial y cercanía con los vecinos.