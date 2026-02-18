Municipalidad de Tres Isletas coordinó acciones para garantizar escuelas en condiciones ante el inicio del ciclo lectivo

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, encabezó una reunión junto a funcionarios municipales y representantes de la Subsede Educativa Tres Isletas Regional II, además de equipos directivos de distintos establecimientos urbanos, con el objetivo de coordinar tareas de mantenimiento de cara al inicio del nuevo ciclo lectivo.

Del encuentro participaron la secretaria de Gobierno, Miriam Kesque, y el secretario de Intendencia, Ramón Miño, quienes trabajaron junto a la comunidad educativa en la planificación de acciones conjuntas para garantizar que las instituciones se encuentren en condiciones óptimas.

Según se informó, las tareas estarán enfocadas en asegurar establecimientos limpios y seguros, reforzando el acompañamiento del municipio en aspectos logísticos y de infraestructura básica.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que se trata de un trabajo articulado y permanente con el sector educativo, destacando la importancia de brindar a estudiantes y docentes espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

La iniciativa forma parte de la agenda municipal vinculada al fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la educación y al bienestar de la comunidad.