Entre reclamos y operativos, Romero habló de “militancia opositora”

El jefe de la Policía del Chaco, Comisario General Fernando Romero, brindó declaraciones sobre el petitorio presentado por un grupo de policías retirados, el balance de los operativos realizados durante el fin de semana largo y distintos procedimientos vinculados a narcotráfico, desmonte ilegal y circulación de armas.

Reclamo de retirados y supuesto trasfondo político

Romero confirmó que en la jornada del martes, alrededor de las 10 de la mañana, un grupo reducido de efectivos retirados —no más de 15 personas— presentó un petitorio en la Guardia de Jefatura solicitando incremento salarial y convocando a una movilización que, según indicó, “no tuvo acompañamiento del personal en actividad”.

El jefe policial sostuvo que la convocatoria tuvo “un claro tinte político” y señaló que estuvo acompañada por el secretario general de UPCP, José Niz. Además, apuntó contra el Suboficial Mayor retirado Duarte, a quien identificó como uno de los impulsores del reclamo.

Según explicó, el conflicto se originó en diciembre de 2023, cuando la actual gestión retiró a Duarte una motocicleta policial y la partida de combustible que —de acuerdo a Romero— utilizaba pese a encontrarse en situación de retiro. “No había motivos para que conduzca una motocicleta policial ni cuente con combustible asignado”, afirmó.

En ese marco, indicó que el personal activo no se sumó a ninguna protesta y que el clima interno es de calma, aunque reconoció que el reclamo salarial es una demanda presente en las fuerzas de seguridad de todo el país.

Balance del fin de semana largo

Romero calificó como “positivo” el balance del operativo de prevención desplegado durante el fin de semana largo en rutas nacionales, provinciales y zonas urbanas del área metropolitana e interior.

Entre los procedimientos destacados mencionó el secuestro de topadoras utilizadas para desmonte ilegal en las localidades de Los Frentones y Santa Sylvina, en operativos realizados de manera conjunta con el Ministerio de la Producción y la Dirección de Bosques. En uno de los casos se incautaron cuatro máquinas que arrasaban el monte nativo con cadenas.

Intentos de ingreso de droga a comisarías

El jefe policial también confirmó un procedimiento en el que se detectó cocaína oculta dentro de un envase de talco que intentaba ser ingresado durante una visita a un detenido. Explicó que se trata de una modalidad frecuente y que los intentos suelen realizarse ocultando estupefacientes en alimentos, paquetes de yerba o productos de higiene.

“Gracias a la requisa del personal se pudo detectar la sustancia y evitar que llegara al interno”, señaló.

Asimismo, informó que continúan los traslados de detenidos por narcotráfico a la prisión federal del norte (U7), en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y la Justicia Federal. Los traslados se realizan a medida que se otorgan los cupos correspondientes.

Circulación de armas ilegales

Consultado sobre la presencia de armas en el mercado negro, Romero reconoció que existe una importante circulación ilegal, en muchos casos producto de robos domiciliarios.

Explicó que las armas secuestradas son remitidas a la fiscalía y posteriormente al depósito judicial, y que anualmente, en coordinación con la ANMAC, se trasladan a la provincia de Buenos Aires para su incineración.

El jefe policial concluyó que, pese a las limitaciones presupuestarias, la fuerza mantiene operativos activos en todo el territorio provincial y continúa trabajando en coordinación con distintas áreas del gobierno provincial y nacional.