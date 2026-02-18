Cinco equipos chaqueños jugarán el Torneo Federal de Básquet

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, junto a la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza, presentaron este miércoles a los cinco equipos que representarán a la provincia en el Torneo Federal Zona Norte de básquet, competencia que otorga ascensos a la segunda división del básquet argentino y que comenzará el próximo 26 de febrero.

Se trata de Regatas, Don Bosco e Hindú de Resistencia, Hércules de Charata, y Centro Cultural de Santa Sylvina, que confirmaron su participación.

«Estamos trabajando articuladamente con las instituciones deportivas, en este caso junto a la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza, y al presidente de la Federación Chaqueña de Básquet, Gustavo Rach, para acompañar y trabajar con los clubes y que puedan afrontar este torneo tan importante», afirmó Vázquez, quien también destacó el rol del Gobierno provincial en el acompañamiento a las instituciones deportivas.

«Estos dirigentes entienden la situación que atravesamos, pero también saben que siempre desde el Gobierno van a tener una apuesta al deporte. Vamos a ayudarlos porque el deporte es una política de Estado en la provincia», sostuvo el funcionario.

El Torneo Federal Zona Norte contará con la participación de equipos de Misiones, Chaco y Corrientes, generando un alto nivel de competitividad.

«Invitamos a la comunidad a asistir a los partidos, que son muy atractivos, y cuya concurrencia también es fundamental para los ingresos de las instituciones», remarcó Vázquez, y agregó: «Los equipos contarán con ayuda para afrontar partidos, concentraciones y viajes. Es un orgullo tener cinco representantes chaqueños».

Por su parte, el presidente de la Federación Chaqueña de Básquet, Gustavo Rach, valoró el impacto de la competencia en el desarrollo deportivo. «Tenemos una perspectiva muy importante para el básquet chaqueño. Esto repercute en los chicos, que ven en estos equipos un espejo para aspirar a jugar en competencias de esta envergadura», expresó.

A su vez, el presidente del Club Hindú, Luis Cerqueira, subrayó que el acompañamiento del Estado provincial es clave para sostener la participación. «Sin este apoyo sería imposible afrontar un torneo de esta magnitud. Es la quinta participación consecutiva de Hindú en esta competencia y estamos muy felices», destacó.

Por su parte, el titular del Centro Cultural de Santa Sylvina, Javier Ayala, reconoció que evaluaron no participar por los altos costos. «Gracias al apoyo de la provincia pudimos confirmar nuestra presencia y estamos ansiosos por comenzar», indicó.

Por último, Pablo Cimbaro Canella, presidente del Club Hércules de Charata, celebró la oportunidad de competir en una de las principales categorías del básquet nacional, resaltando la importancia que representa para la institución y para el deporte del interior provincial.