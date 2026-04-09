Municipalidad de Fontana realizó un operativo de salud para adultos mayores

En la ciudad de Fontana, la Municipalidad llevó adelante un operativo de salud destinado a adultos mayores en el Centro de Jubilados “Vivir en plenitud”, con el objetivo de acercar servicios esenciales y promover el bienestar de este sector de la comunidad.

La actividad fue coordinada de manera conjunta entre la Dirección de Adultos Mayores —dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia—, la Secretaría de Desarrollo Social y el equipo del CIC “Darío Montiel”. Durante la jornada, se brindaron distintas prestaciones orientadas a la prevención y el acceso a la salud.

Entre los servicios ofrecidos, se destacó la aplicación de vacunas correspondientes al calendario nacional, incluyendo dosis antigripales, contra el Covid-19 y Qdenga, destinada a la prevención del dengue. Además, se realizaron charlas informativas sobre la importancia de la vacunación, el acceso a derechos en entornos digitales y aspectos legales vinculados a las personas mayores.

Desde el municipio señalaron que este tipo de operativos forman parte de una política sostenida de acompañamiento a los adultos mayores, con acciones territoriales que buscan facilitar el acceso a servicios de salud y generar espacios de contención e información.

La iniciativa se enmarca en una serie de intervenciones comunitarias impulsadas por la gestión local, con foco en la inclusión y el cuidado integral de los sectores más vulnerables.