Entrega de medicamentos refuerza la atención primaria en Margarita Belén

El municipio de Margarita Belén avanzó en el fortalecimiento del Programa Municipal de Salud (PMS) con una nueva entrega de medicamentos destinada a garantizar la continuidad de tratamientos para vecinos de la localidad.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes, junto al secretario de Desarrollo Social, David Stella, quienes hicieron efectiva la entrega a la coordinadora del programa, Diana Rodríguez.

Según se informó, los insumos incluyen medicamentos destinados al tratamiento de patologías frecuentes como hipertensión, colesterol, diabetes, afecciones cardíacas y gastrointestinales, además de vitaminas y otros productos de uso habitual.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones busca dar respuesta a la demanda sanitaria de la comunidad, especialmente en el marco de la atención primaria, y garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

Asimismo, recordaron que la entrega de medicamentos se realiza exclusivamente bajo prescripción médica, como parte de los protocolos establecidos para asegurar un uso responsable.

La iniciativa se enmarca en una política local orientada a reforzar la presencia del Estado en el territorio, con foco en el acompañamiento social y sanitario de los sectores que más lo necesitan.