Darío Ortiz contra el intendente de Machagai: “Quien hoy habla de discriminación, recibió fondos extraordinarios de Capitanich”

El concejal Darío Ortiz presentó un pedido de informe formal para conocer los Aportes No Reintegrables recibidos por el Municipio de Machagai durante el año 2023, en el marco de las denuncias públicas del foro de intendentes y las declaraciones del intendente Juan Manuel García, quien había denunciado una supuesta discriminación por parte del gobernador Leandro Zdero.

“Como concejal, y ante las denuncias públicas realizadas por el foro de intendentes sobre las Ayudas No Reintegrables, he decidido solicitar formalmente —mediante un pedido de informe— información sobre los aportes recibidos por el Municipio de Machagai durante el año 2023”, expresó Ortiz, quien sostuvo que “en política es importante tener memoria y hablar con datos”.

“Durante el año 2023, en plena gestión provincial de Jorge Capitanich, el Municipio de Machagai recibió al menos cinco Aportes No Reintegrables del Gobierno Provincial, otorgados mediante distintos decretos del Poder Ejecutivo. Entre ellos, el Decreto N.º 1203/23, que estableció una asistencia inicial de $30.000.000, a los que se sumaron otros aportes en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del mismo año, alcanzando un total aproximado de $182.000.000”, detalló Ortiz.

“Estas herramientas institucionales existen para asistir a los municipios y, por supuesto, deben cumplir con los mecanismos de control y rendición correspondientes ante el Tribunal de Cuentas. Nadie discute la legalidad de esos aportes”, afirmó.

El concejal cuestionó la postura del intendente García: “Pero sí resulta llamativo que quien hoy denuncia públicamente una supuesta discriminación haya recibido durante el último año de la gestión anterior una asistencia financiera reiterada y significativa, en un contexto además claramente electoral”.

“Los datos muestran que Machagai tuvo en su momento un fuerte acompañamiento económico extraordinario, que se sumó a los recursos habituales de coparticipación que reciben todos los municipios”, agregó Ortiz.

Finalmente, el concejal enfatizó la necesidad de un debate basado en hechos: “Por eso considero que, cuando se plantean acusaciones o reclamos institucionales, es fundamental hacerlo con coherencia y con memoria política. Los vecinos de Machagai merecen un debate serio, basado en hechos y datos concretos, y no en relatos que cambian según el momento”.