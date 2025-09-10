Mundial 2026 y Messi: «Ya veremos que pasa», dijo Scaloni

Argentina tiene el foco puesto en el último compromiso por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026: este martes, desde las 20, cerrará su participación como visitante ante Ecuador.

Antes del viaje el entrenador Lionel Scaloni habló en la habitual conferencia de prensa y, entre otros tantos temas, tocó el que tiene la atención de todos: la posibilidad de ver a Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo.

El capitán del seleccionado tuvo una «despedida» mágica el pasado jueves en el estadio Monumental de Núñez: con dos goles para el 3-0 ante Venezuela, recibió el cariño de la gente en su útimo partido por los puntos con la camiseta de la Selección en condición de local.

Una vez terminado el encuentro el jugador de 38 años respondió sobre su eventual presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: «Por edad lo más lógico es que no llegue pero ya estamos ahí, estoy ilusionado y con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos mucha seguidilla; por suerte pude jugar tres partido seguidos».

Entonces agregó: «Lo que está claro es que este era el último encuentro por los puntos en el país, ahora toca ir día a día, intentar sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Si no estoy bien la paso mal, prefiero no estar. Nueve meses hasta el Mundial es bastante, veré cómo me voy sintiendo».

Scaloni, en ese contexto, fue consultado por el tema y respondió de manera directa: «No hablé con Leo sobre la situación del Mundial, hay que dejarlo tranquilo».

Más adelante añadió: «¿El Mundial 2030? Pensar más allá te desenfoca, pero estoy bien y veremos qué pasa. El porcentaje de la lista no lo tengo claro; todavía estamos lejos».