Tragedia por la Ruta 11: un camión atropelló a un peatón

El hecho se produjo alrededor de las 22:10 de este martes, cuando se alertó a la División Central de Despacho sobre un accidente que involucraba a un camión y un peatón.

Al arribar el móvil policial, los efectivos constataron un trágico accidente. Por ello, solicitaron de inmediato una ambulancia, mientras personal de la Policía Caminera se abocaba a la regulación del tránsito en la zona.

Minutos después, se confirmó el fallecimiento de la víctima. Se trataba de un hombre que fue identificado por sus familiares como Diego Ariel Luque, de 40 años, domiciliado en las inmediaciones del lugar del accidente, en Ruta 11 kilómetro 996, en la zona sur de Resistencia.

Según declaraciones del conductor de 45 años, que guiaba un camión Ford Cargo, el hombre caminaba por el borde de la ruta cuando fue embestido, sin que pudiera evitar el impacto.

El diagnóstico de deceso fue confirmado por el doctor Marcelo More, médico a cargo de la ambulancia, quien constató que el peatón ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito. La fiscal penal de turno dispuso la notificación de actuaciones en libertad para el camionero, el secuestro preventivo del rodado y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense (IMCIF), para realizar la autopsia correspondiente.

En el lugar, trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, Criminalística, Medicina Legal; y el móvil tanatológico de Bomberos.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía, mientras se aguardan los resultados de la autopsia.