Clasificados y repechaje: así está la lista para el Mundial 2026

El Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá ya tiene 18 clasificados. Además, tiene la tabla baja de las Eliminatorias, donde se juntan los equipos que irán por meterse en la cita mundialista a través del repechaje.

En la Conmebol, Venezuela tiene 18 puntos y aspira a meterse en el Mundial, pero deberá ganarle este martes a Colombia. Además, tendrá que esperar que Bolivia no logre una victoria sobre Brasil, en el temido estadio de El Alto.

Por su parte, Bolivia tiene 17 unidades y tendrá que ganar o ganar y esperar que Venezuela no sume los tres puntos. Por debajo, Chile y Perú ya no tienen chances de meterse en la máxima competencia de la FIFA

Hasta Acá, los clasificados

  1. Canadá
  2. México
  3. Estados Unidos
  4. Argentina
  5. Japón
  6. Nueva Zelanda
  7. Irán
  8. Uzbekistán
  9. Cora del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Colombia
  15. Paraguay
  16. Uruguay
  17. Marruecos
  18. Túnez

El repechaje

Los partidos de repechaje tendrán un nuevo formato, por lo que se eliminó la antigua etapa de play-offs. La fecha será en marzo de 2026, en Guadalajara y Monterrey, México, durante la última jornada de Eliminatorias FIFA.

Así las cosas, se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro. Serán dos las selecciones que avanzarán al partido decisivo y serán elegidas según su posición en el ranking FIFA.

Hasta el momento, solo Nueva Caledonia está dentro del repechaje, mientras se aguardan las definiciones de las otras confederaciones. Por lo demás, está confirmado el criterio de cada uno que ingrese al repechaje.

  • Conmebol: clasifica el séptimo de la tabla de Eliminatorias.
  • UEFA: no dispondra de cupos.
  • Concacaf: mejores dos segundos de la tercera ronda de Eliminatorias.
  • Confederación Asiática: ganador de la serie de la quinta ronda de Eliminatorias.
  • Confederación Africana de Fútbol: ganador de la final de la segunda ronda de Eliminatorias.

