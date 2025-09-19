Múltiple choque del puente: parte acutalizado de heridos

La tarde del 19 de septiembre de 2025, un impactante siniestro vial se produjo en el kilómetro 3,5 de la Ruta Nacional 16, a la altura del acceso a Corrientes, y dejó varios heridos y una larga lista de vehículos involucrados.

Según el parte oficial de la Dirección General de Policía Caminera (D.G.P.C.) y de la División de Prevención Vial y Protección Ciudadana (D.P.V.Y.P.C.), en el incidente participaron al menos 13 vehículos, entre camiones, automóviles, una motocicleta y un colectivo de pasajeros.

Vehículos involucrados

  • Camión Volvo 370 dominio .

  • Fiat Uno  – conductor trasladado al Hospital Escuela de Corrientes.

  • Chevrolet Cruze  – Romina Pilar True (46), Corrientes, sin lesiones.

  • Ford Fiesta  – Pablo Daniel Roa (33) y Bárbara Sandoval (32), ambos de Corrientes.

  • Fiat Fiorino  – conductor derivado al Hospital Escuela.

  • Motocicleta Zanella ZB – conductor trasladado al Hospital Escuela.

  • Furgón Citroën, – conductor trasladado.

  • CitroënJulio Alberto Giorgetta (69) y Marta Rita Caballero (63), de Florencio Varela, Buenos Aires, sin lesiones.

  • Chevrolet Onix  – conductor derivado al Hospital Escuela.

  • Fiat FiorinoMateo Nicolás Martín Méndez (34) y Mauricio Sebastián Ackerley (26), ambos de Barranqueras, con lesiones.

  • Volkswagen Amarok  – Eduardo Gómez (37), Corrientes, sin lesiones.

  • Toyota Yaris d – Cristina Cocuzza (62), Roque Sáenz Peña, y Weinzettell (65), Resistencia, sin lesiones.

  • Renault OrochMartín Ariel Ortiz (48), Resistencia, sin lesiones.

  • Fiat Fiorino  – Franco Guerreño (26) y Antonio Méndez (53), Barranqueras.

  • Colectivo de la empresa Ataco Norte, línea 902 (Chaco–Corrientes) – Sergio Daniel Barrios (50), Fontana, con 50 pasajeros, todos sin lesiones.

Asistencia de emergencia

El siniestro provocó un amplio operativo de asistencia: trabajaron en el lugar personal de la Comisaría Primera de Barranqueras, bomberos voluntarios, ambulancias de la provincia de Corrientes y efectivos de Gendarmería Nacional.

Varios heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, mientras que otros participantes resultaron ilesos.

Las autoridades viales solicitaron precaución a los conductores, dado que la Ruta 16 permaneció parcialmente interrumpida durante las tareas de rescate, retiro de vehículos y peritajes para establecer las causas del choque múltiple.

El parte oficial fue firmado por el Oficial Principal de Policía Víctor Gabriel Álvarez, jefe de turno de la D.P.V.Y.P.C.

 

