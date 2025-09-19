Múltiple choque del puente: parte acutalizado de heridos

La tarde del 19 de septiembre de 2025, un impactante siniestro vial se produjo en el kilómetro 3,5 de la Ruta Nacional 16, a la altura del acceso a Corrientes, y dejó varios heridos y una larga lista de vehículos involucrados.

Según el parte oficial de la Dirección General de Policía Caminera (D.G.P.C.) y de la División de Prevención Vial y Protección Ciudadana (D.P.V.Y.P.C.), en el incidente participaron al menos 13 vehículos, entre camiones, automóviles, una motocicleta y un colectivo de pasajeros.

Vehículos involucrados

Camión Volvo 370 dominio .

Fiat Uno – conductor trasladado al Hospital Escuela de Corrientes .

Chevrolet Cruze – Romina Pilar True (46) , Corrientes, sin lesiones.

Ford Fiesta – Pablo Daniel Roa (33) y Bárbara Sandoval (32) , ambos de Corrientes.

Fiat Fiorino – conductor derivado al Hospital Escuela.

Motocicleta Zanella ZB – conductor trasladado al Hospital Escuela.

Furgón Citroën , – conductor trasladado.

Citroën – Julio Alberto Giorgetta (69) y Marta Rita Caballero (63) , de Florencio Varela, Buenos Aires, sin lesiones.

Chevrolet Onix – conductor derivado al Hospital Escuela.

Fiat Fiorino – Mateo Nicolás Martín Méndez (34) y Mauricio Sebastián Ackerley (26) , ambos de Barranqueras, con lesiones.

Volkswagen Amarok – Eduardo Gómez (37) , Corrientes, sin lesiones.

Toyota Yaris d – Cristina Cocuzza (62) , Roque Sáenz Peña, y Weinzettell (65) , Resistencia, sin lesiones.

Renault Oroch – Martín Ariel Ortiz (48) , Resistencia, sin lesiones.

Fiat Fiorino – Franco Guerreño (26) y Antonio Méndez (53) , Barranqueras.

Colectivo de la empresa Ataco Norte, línea 902 (Chaco–Corrientes) – Sergio Daniel Barrios (50), Fontana, con 50 pasajeros, todos sin lesiones.

Asistencia de emergencia

El siniestro provocó un amplio operativo de asistencia: trabajaron en el lugar personal de la Comisaría Primera de Barranqueras, bomberos voluntarios, ambulancias de la provincia de Corrientes y efectivos de Gendarmería Nacional.

Varios heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, mientras que otros participantes resultaron ilesos.

Las autoridades viales solicitaron precaución a los conductores, dado que la Ruta 16 permaneció parcialmente interrumpida durante las tareas de rescate, retiro de vehículos y peritajes para establecer las causas del choque múltiple.

El parte oficial fue firmado por el Oficial Principal de Policía Víctor Gabriel Álvarez, jefe de turno de la D.P.V.Y.P.C.