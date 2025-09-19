Capitán Solari refuerza la salud comunitaria con un nuevo programa de atención primaria

La Municipalidad de Capitán Solari puso en marcha un programa de atención primaria de la salud que busca acercar servicios básicos y controles preventivos a todos los vecinos de la localidad.

El equipo está integrado por Vanina Santillán, técnica superior en Enfermería, y Fabián Ramírez Sosa, auxiliar en Farmacia. A través de esta iniciativa, se ofrecen controles de glucemia y presión arterial, además de la carga de recetas de INSSSEP, la provisión de medicamentos bajo prescripción médica y insumos de primeros auxilios.

Desde el municipio destacaron que este programa no reemplaza la atención hospitalaria, sino que trabaja en articulación con los médicos locales, con el objetivo de reforzar el cuidado de la salud comunitaria y garantizar que cada familia pueda acceder de manera más ágil a controles y asistencia básica.

La propuesta busca fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar la detección temprana de factores de riesgo, convirtiéndose en un complemento clave para el sistema de salud pública de Capitán Solari.