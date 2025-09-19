Creatividad y memoria histórica: el taller de reciclaje de Castelli prepara las decoraciones para el Día del Pueblo

En el marco de los festejos por el Día del Pueblo, el taller de reciclaje que coordina Danis Roa, junto a Rosa Cuellar, Eliana Kusmerik, Vale Ramírez y Quiroga Ismael, trabaja intensamente en la confección de figuras ornamentales que embellecerán las celebraciones con una temática histórica especial.

El subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, a cargo de la propuesta, destacó el compromiso y la calidad de los trabajos, que combinan creatividad y conocimiento en la elaboración de piezas representativas.

Las decoraciones evocan momentos claves de la historia de Castelli:

🚂 La llegada de los inmigrantes ,

🚉 El desarrollo del ferrocarril ,

🌱 El auge algodonero, que atrajo a miles de pobladores dedicados al trabajo de la tierra.

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, visitó el taller para conocer de cerca el progreso de las obras y felicitó a los participantes.

“De este taller surgen producciones que engalanan nuestras celebraciones, especialmente en las fiestas de fin de año. A través de la recolección de botellas durante todo el año, logran creaciones llamativas, originales e ingeniosas. Felicito a todo el equipo por sorprendernos siempre con su creatividad”, expresó el jefe comunal.

Con estas iniciativas, el municipio busca unir arte, reciclaje y memoria colectiva, fomentando el compromiso ambiental y el orgullo por la identidad local en cada una de sus festividades.