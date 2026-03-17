Mujeres + Memoria + Cultura: El Centro Cultural Leopoldo Marechal propone una nueva jornada de Patios Ancestrales

Este viernes 20, a partir de las 18, se llevará a cabo Mujeres + Memoria + Cultura en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272) del Instituto de Cultura del Chaco como parte de la propuesta Patios Ancestrales que invita a la comunidad a participar de un espacio de encuentro, reflexión y puesta en valor de las raíces identitarias.

“Patios Ancestrales surge de la necesidad de generar un ámbito donde confluyan diversas disciplinas artísticas y culturales, propiciando el reencuentro con el otro, con la comunidad cercana y con las costumbres heredadas. En estos patios —simbólicos y reales— se recupera la juntada como práctica ancestral, donde la palabra, la música, la comida y la creación colectiva se constituyen como vehículos de expresión y resistencia” explican desde la organización.

El proyecto se sostiene sobre principios fundamentales: visibilizar la labor de las y los trabajadores culturales, revalorizar la cultura local y promover un circuito de intercambio justo que contemple la retribución económica de las producciones artísticas y artesanales, fomentando así la autogestión y la sostenibilidad de futuros espacios comunitarios.

La jornada contará con un conversatorio que reunirá a mujeres referentes del territorio vinculadas a la cultura y la memoria, entre ellas Norma López, docente referente de la cultura guaraní; Griselda Romero, trabajadora sociocomunitaria y referente de la murga “Los Morenitos” de Fontana; y Claudia Aguirre, docente de la Escuela Bilingüe del pueblo Qom.

Asimismo, se desarrollará una mesa de lecturas en lenguas qom y guaraní, con lecturas en voz alta guiadas y comentadas por Diego Castro, coordinador del Coro Chelalaapi, y por Norma López, a través del espacio Ñandé Ñañebyaty.

La propuesta incluirá también la participación del Coro Chelalaapi, que ofrecerá un concierto didáctico con comentarios sobre el cancionero y los instrumentos utilizados, además, habrá una feria de artesanías y gastronomía regional con la presencia de productores locales.

Patios Ancestrales se presenta como una invitación abierta a compartir, escuchar y construir comunidad desde el reconocimiento de nuestras memorias y saberes.

La entrada es libre y gratuita.