Capacitaciones de Soy Chaco: Un motor para la inserción laboral en la provincia.

La directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, resaltó el crecimiento y la repercusión positiva de los talleres de formación que la organización viene desarrollando en toda la provincia, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción laboral.

“La capacitación es la manera de no quedarse afuera del sistema y poder competir en el mundo actual”, afirmó.

Actualmente, la fundación cuenta con distintas líneas de formación: reparación de equipos informáticos, fabricación de muebles en metal y madera, y otras propuestas orientadas a oficios.

Uno de los cursos más recientes es el de fabricación de muebles en hierro y madera, que comenzó hace una semana y tiene cupos limitados a 20 personas. Esta restricción responde a que las prácticas se realizan en un aula-taller móvil, mediante un convenio con el Ministerio de Educación, que permite el uso de maquinaria especializada.

“Cada participante va a terminar el curso habiendo fabricado su propio mueble, con una formación práctica real”, explicó Martina.

En cuanto al acceso, remarcó que las capacitaciones son gratuitas, ya que la fundación absorbe todos los costos. “El único esfuerzo que debe hacer la persona es invertir su tiempo y trasladarse hasta el lugar”, indicó.

Los cursos tienen una duración de tres meses en el caso de muebles y cuatro meses para reparación informática. Este último no requiere conocimientos previos, mientras que el de metal y madera solicita una base mínima por el uso de herramientas específicas.

Martina también destacó el compromiso del equipo docente, conformado por profesionales del Ministerio de Educación y especialistas en cada área. “Son capacitaciones de muy buena calidad, dictadas con pasión y compromiso, y eso la gente lo percibe”, sostuvo.

Seguimiento y salida laboral

Uno de los puntos más valorados del programa es el acompañamiento posterior a la capacitación. Desde la fundación se realiza un seguimiento de los egresados, ayudándolos a insertarse en el mercado laboral o a emprender.

“Los acompañamos para que puedan ofrecer sus servicios, por ejemplo, a través de plataformas como Impulsar Chaco. Incluso hay grupos que se organizaron en cooperativas y compraron sus propias herramientas”, comentó.

Además, adelantó que en el segundo cuatrimestre se sumarán nuevas propuestas formativas para complementar los conocimientos adquiridos.

Participación y perfil de los asistentes

Las capacitaciones están dirigidas a mayores de 18 años sin límite de edad, y cuentan con una amplia diversidad de participantes. Según detalló Martina, el rango predominante se ubica entre los 35 y 45 años, con una fuerte presencia de mujeres.

“Hemos tenido casos de madres que comenzaron acompañando a sus hijos y terminaron completando ellas el curso”, relató.

También señaló que muchos participantes ya lograron mejorar sus ingresos o generar nuevas oportunidades laborales desde sus hogares.

Expansión territorial

La fundación proyecta ampliar el alcance de sus programas en el interior del Chaco. En este sentido, confirmó que próximamente se replicarán cursos en localidades como Puerto Tirol, Colonia Popular, Laguna Blanca y zonas del sudoeste y El Impenetrable.

“Queremos llegar a todo el territorio. La formación no puede quedar solo en Resistencia”, aseguró.

Trabajo en territorio

Finalmente, Martina destacó el trabajo territorial del equipo de la fundación, que realiza recorridas constantes por la provincia para atender demandas sociales y acompañar casos de vulnerabilidad.

“Desde junio de 2024 hasta hoy llevamos recorridos más de 55.000 kilómetros. Nuestra premisa es estar donde hay que estar, con cercanía, compromiso y presencia activa”, concluyó.