El Instituto de Cultura invita a una jornada por el Día de las y los Artesanos y el Mes de la Memoria

El Instituto de Cultura del Chaco, desde su Dirección de Promoción Sociocultural, invita a celebrar el Día Internacional de las y los Artesanos y el Mes de la Memoria, este domingo 22 de marzo desde las 18, en el Paseo de Artistas y Artesanos (Av. Laprida y Pellegrini), con un programa de talleres y espectáculos ideado para fortalecer la producción artesanal, promover la memoria colectiva y compartir experiencias culturales. La participación es libre y gratuita.

La propuesta incluye el taller Foto-objeto, instancia de formación que brinda herramientas para aprender a fotografiar y comunicar producciones artesanales en redes sociales, con el objetivo de potenciar su visibilidad y comercialización.

Además, se desarrollará el espacio participativo Abuelas, nietas y nietos: narramos y armamos móviles con memoria, una actividad intergeneracional que propone el encuentro, la creación colectiva y la puesta en valor de las historias familiares y comunitarias.

La jornada culminará con espectáculos en vivo: la intervención teatral Susurros de Memoria, a cargo de Ana María Verón; la presentación de la Orquesta de Música Popular de la Municipalidad de Resistencia; y el cierre del mítico Coro Qom Chelaalapí, referente fundamental de la identidad cultural chaqueña.

La actividad se enmarca en las acciones que el Instituto de Cultura del Chaco impulsa para fortalecer el desarrollo cultural, la memoria colectiva y el acompañamiento a las y los trabajadores de la cultura en todo el territorio.