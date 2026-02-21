Modo Carnaval: este sábado habrá shows de comparsas en el Parque “2 de febrero”

Este sábado se realizará el Modo Carnaval de Resistencia, la propuesta carnestolenda municipal que reunirá a agrupaciones de la zona. La gestión Nikisch invita a las familias a presenciar esta fiesta del Rey Momo, que tendrá lugar en la pista de atletismo del Parque Intercultural “2 de Febrero”, a partir de las 18 horas.

Con vistas a este encuentro cultural, una comparsa de Fontana estuvo ensayando en el Paseo Costanero.

Ezequiel Jara, de la Escuela de Samba “Maimará”, explicó que “venimos de varios desfiles, primero en La Verde, después en Barranqueras, y ahora nos toca Resistencia”.

“Nos recibieron súper bien ya desde mitad del año pasado estamos haciendo eventos y ahora sería como el Prime, presentarnos el sábado que va a estar buenísimo”, agregó, recordando que esta Escuela de Samba tiene cerca de 100 integrantes y bailan desde 2018.

Desde la Subsecretaría de Cultura indicaron que esta agrupación será parte del evento de este sábado, pero, además “vamos a tener 8 comparsas de Resistencia, Barranqueras, Fontana y La Verde”.

“La propuesta es totalmente gratuita. Van a haber emprendedores, nos van a acompañar los foodtrucks, la Asociación de Cerveceros del Litoral y ofreceremos diferentes propuestas para niños a partir de las 18 horas, a través del área de Acción Social y vamos a tener inflables, juegos didácticos para los niños, así que los invitamos a toda la familia en general”.