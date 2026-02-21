Detuvieron a los acusados de un violento asalto a motociclistas

El hecho se registró el pasado 11 de enero, a la altura del cruce conocido como «La Negrita», cuando las víctimas —oriundas de Avía Terai— fueron interceptadas por una banda armada integrada por tres delincuentes. Según la investigación, los sospechosos habrían tendido una trampa simulando interés en la compra de una motocicleta Honda 150 cc.

De acuerdo con la reconstrucción, tras frustrarse la operación, los jóvenes emprendieron el regreso y, en ese momento, fueron abordados por los asaltantes, quienes les dispararon en las piernas y les sustrajeron el rodado que pretendían vender.

Allanamientos y persecución

Luego de más de treinta días de tareas investigativas, que incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo Municipal, efectivos del Departamento 911 y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) concretaron las detenciones en la madrugada del sábado.

Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal César Collado y se realizaron en domicilios de los barrios Colón y Ginés Benítez, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí fueron aprehendidos los tres presuntos integrantes de la banda, dos de ellos con antecedentes penales.

Durante el operativo se produjo además una persecución policial. Según informaron los comisarios Ramón Zarza y Juan Sandoval, uno de los sospechosos intentó huir con la ayuda de un automovilista, quien incluso embistió un control policial para facilitar la fuga.

El vehículo —un Peugeot 207— fue interceptado tras varias cuadras de seguimiento. Tanto el presunto autor del asalto como el conductor del automóvil quedaron detenidos.

A disposición de la Justicia

Los acusados fueron puestos a disposición de la fiscalía de turno y se prevé que en las próximas horas sean formalmente imputados por «supuesto robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones con arma», delitos que contemplan penas de varios años de prisión.

La causa continúa en etapa investigativa mientras se avanzan en las diligencias judiciales correspondientes.