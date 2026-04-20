Jairo en vivo en el Guido Miranda

El domingo 31 de mayo a las 21, Jairo se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda del Instituto de Cultura de Chaco, para regalar un encuentro único con la música y la emoción.

Con una trayectoria que atraviesa generaciones y más de 50 años de carrera, Jairo regresa al escenario con un espectáculo que invita a sentir de verdad. Dueño de una voz inconfundible —inolvidable, cálida y expresiva—, ha construido un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de la música popular argentina.

Reconocido por grandes figuras como Mercedes Sosa, quien lo definió como “la mejor voz de Argentina”, su camino artístico incluye una vasta discografía con canciones en español, francés, italiano y alemán. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Tu alma golondrina”, “Por si tú quieres saber”, “Tristezas”, “De pronto sucedió”, “El valle y el volcán” y “Me encanta esta hora del día”.

En esta presentación, el público podrá reencontrarse con esos clásicos que siguen vigentes, junto a una propuesta escénica íntima y auténtica, donde la emoción y la interpretación ocupan el centro de la escena.

Clásicos que viven en la memoria. Historias que nos atraviesan. Una experiencia cercana, sensible y profundamente emotiva.

Las entradas están disponibles en Butaca Uno https://www.butacauno.com.ar/