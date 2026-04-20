La Casa de las Culturas de Las Breñas invita a talleres intensivos de Danza el próximo 25 de abril

La Casa de las Culturas de Las Breñas (Av. De los Inmigrantes 932) en articulación con el Departamento de Danzas, ambos dependientes del Instituto de Cultura del Chaco, abrió la inscripción para un taller de folklore y una clínica de tango, propuestas que se desarrollarán este sábado 25 de abril.

El taller de folklore será de 14 a 16, está destinado a adultos y adultos mayores con o sin experiencia previa. El taller se plantea como un espacio de aprendizaje, encuentro y disfrute de las danzas tradicionales argentinas.

De 16:30 a 18 se desarrollará la clínica de tango, un espacio intensivo de profundización técnica y expresiva, orientado a bailarines y bailarinas con experiencia previa que deseen perfeccionar su danza y ampliar sus recursos dentro del lenguaje del tango.

Para inscribirse a cualquiera de las propuestas se puede contactar al teléfono 3624-642839 o en la sede del Centro Cultural de 8 a 12 y de 17:30 a 20. Los cupos son limitados.

Folklore para adultos y adultos mayores

Esta propuesta integra a participantes de niveles inicial e intermedio en un mismo espacio, permitiendo que cada uno avance según su propio proceso. A lo largo de la clase se trabajarán los fundamentos de la danza folklórica, tales como la postura corporal, la coordinación, el reconocimiento rítmico, los desplazamientos y el uso del espacio.

Para quienes ya cuenten con experiencia, se incorporará mayor complejidad técnica. La propuesta busca que el folklore sea vivido como una experiencia cultural activa, donde la danza trascienda la técnica para convertirse en una forma de expresión, identidad y encuentro con nuestras raíces.

Clínica de tango

Espacio intensivo para bailarines con experiencia previa que deseen perfeccionar su danza y ampliar sus recursos. Se trabajará sobre la precisión en la caminata, control del eje, disociación, dinámica de los giros y claridad en la conducción y respuesta dentro del abrazo.

Se hará hincapié en la improvisación -eje central del tango-, promoviendo la escucha activa entre quienes bailan y la lectura musical en tiempo real. Se explorarán diferentes orquestas y estilos a fin de enriquecer la interpretación y ampliar las posibilidades expresivas de cada participante.

El objetivo principal es potenciar el desarrollo técnico y artístico, brindar herramientas que permitan una danza más consciente, precisa y expresiva, y fortalecer el vínculo con el tango como lenguaje vivo.