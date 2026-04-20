Realizarán la jornada de capacitación “Re! Creativa”, a cargo de referentes del sector público y privado

Este martes 21 de abril, desde las 8.30, se llevará adelante “Re! Creativa”, una jornada de capacitación en el marco del Día mundial de la creatividad y la innovación. La cita será en Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90).

Este primer encuentro fue denominado “Punto de partida” por los organizadores del evento y explicaron que se trata de “una oportunidad para conectar y construir nuestro ecosistema productivo a través de la creatividad y la innovación”.

“Re! Creativa” es organizado en cogestión por el Gobierno del Chaco a través de su Secretaría de Coordinación de Gabinete, el Instituto de Cultura del Chaco (ICCH), el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Amazon Web Services, junto a la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC – UNNE).

Cronograma de actividades

Bloque 1: Creatividad e innovación en el sector público

8:30 – Acreditación.

9:00 – Apertura conceptual.

Panel Conversación sobre la innovación en organismos públicos.

10:00 – AWS (Amazon) Cultura e Innovación. Lorena Zicker.

11:00 – Caso de articulación público + privada. CEFCA.

11:30 – ¿Y si el sistema no nos ve?, a cargo del Instituto de Cultura del Chaco.

12:00 – Cierre institucional.

Bloque 2: Chaco Ecosistema Creativo

16:30 – Acreditación.

17:00 – Apertura Conceptual Bloque 2.

17:15 – Panel de casos. ICCTI.

18:00 – Innovación sin límites. Audacia que transforma.

Federico Filip, referente nacional en Creatividad organizacional e innovación colaborativa.

20:00 – Cierre y re lanzamiento Tiendita Casa de las Culturas.