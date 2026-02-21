Finalizó la Colonia de Verano 2026 en La Escondida con entrega de kits escolares y cena de cierre

La Municipalidad de La Escondida dio por finalizada la edición 2026 de la Colonia de Verano, una propuesta recreativa destinada a niños y niñas de la localidad que se desarrolló durante la temporada estival con actividades deportivas, educativas y de integración social.

Desde la intendencia destacaron el acompañamiento de las familias y el compromiso del equipo de trabajo que llevó adelante cada una de las jornadas, en las que los participantes compartieron experiencias orientadas al aprendizaje, la recreación y la construcción de vínculos.

En el marco del cierre de la colonia, se realizó la entrega de kits escolares a cada uno de los niños y niñas que formaron parte de la iniciativa. Además, se llevó a cabo una cena de despedida como parte del acto de finalización de las actividades.

De esta manera, el municipio concluyó una nueva edición de este espacio de contención y esparcimiento, que busca promover el desarrollo integral de la infancia a través de propuestas inclusivas durante el receso escolar de verano.