Miraflores construirá una nueva vivienda para una familia afectada por el temporal

628045108_17937488916155850_8145714713144594406_n

La Municipalidad de Miraflores anunció la construcción de una nueva vivienda para don Juan y su familia, luego de que una tormenta con vientos intensos destruyera por completo su hogar días atrás.

Tras el temporal, el municipio activó un operativo de asistencia integral. El intendente Rafael Frías encabezó las acciones junto al presidente del Concejo, Ricardo Ramírez, la Secretaría de Desarrollo Social y personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quienes constataron los daños y avanzaron con la planificación de la nueva vivienda.

Además de la respuesta habitacional, el equipo municipal brindó atención sanitaria a la familia. La secretaria Lidia Noemí Torres realizó controles básicos de salud, toma de presión y curaciones a uno de los hijos, garantizando acompañamiento también en el aspecto médico.

“El compromiso es estar presentes cuando más se nos necesita. No vamos a dejar sola a ninguna familia de Miraflores”, expresó el intendente Frías, destacando la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto ante situaciones de emergencia.

Desde el municipio señalaron que la obra ya se encuentra en marcha y forma parte de una intervención integral orientada a restituir condiciones dignas de vivienda y contención social para la familia afectada.

 

Internacionales

635165447_122266354106167730_5610720418537006936_n

Colonia Popular avanza con trabajos de reparación de veredas en distintos sectores

629581327_18102357775859224_5963619995916460126_n

El intendente Ariel Lovey participó de una bicicleteada para reclamar el asfaltado del acceso a El Palmar

634261997_1366508545521023_6855662116547300891_n

Fontana celebró el Verano 2026 con una jornada cultural y recreativa en la Plaza José Palma