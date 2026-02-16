Miraflores construirá una nueva vivienda para una familia afectada por el temporal

La Municipalidad de Miraflores anunció la construcción de una nueva vivienda para don Juan y su familia, luego de que una tormenta con vientos intensos destruyera por completo su hogar días atrás.

Tras el temporal, el municipio activó un operativo de asistencia integral. El intendente Rafael Frías encabezó las acciones junto al presidente del Concejo, Ricardo Ramírez, la Secretaría de Desarrollo Social y personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quienes constataron los daños y avanzaron con la planificación de la nueva vivienda.

Además de la respuesta habitacional, el equipo municipal brindó atención sanitaria a la familia. La secretaria Lidia Noemí Torres realizó controles básicos de salud, toma de presión y curaciones a uno de los hijos, garantizando acompañamiento también en el aspecto médico.

“El compromiso es estar presentes cuando más se nos necesita. No vamos a dejar sola a ninguna familia de Miraflores”, expresó el intendente Frías, destacando la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto ante situaciones de emergencia.

Desde el municipio señalaron que la obra ya se encuentra en marcha y forma parte de una intervención integral orientada a restituir condiciones dignas de vivienda y contención social para la familia afectada.