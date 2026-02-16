Intentó llevarse a una nena de 4 años y fue detenido en Resistencia

Un hombre de 42 años fue detenido este domingo por la tarde en la ciudad de Resistencia, acusado de intentar sustraer a una niña de 4 años en inmediaciones de avenida Castelli y José María Paz. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Tercera Metropolitana, con intervención de efectivos de la División Patrulla Preventiva, alrededor de las 17:30. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso —domiciliado en Barranqueras— fue demorado tras ser observado en cercanías del domicilio de la menor, intentando retirarse del lugar al advertir la presencia policial.

De acuerdo a la denuncia radicada posteriormente por la madre de la niña, el sujeto habría trepado la reja frontal de la vivienda e intentado tomar contacto físico con la menor, quien se encontraba en el interior del inmueble. Según el testimonio de la progenitora, la niña manifestó que el hombre le decía «vení, vení» mientras estiraba su brazo hacia ella, se informó desde la fuerza policial.

Tras la consulta con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por la causa caratulada como «Supuesta Sustracción de menor en grado de tentativa». Además, se ordenó la recepción de declaración testimonial a dos testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad por parte del personal de Cibercrimen y la correcta identificación del detenido, junto con la verificación de sus antecedentes y situación legal. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.