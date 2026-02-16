General Pinedo abrió sus carnavales con una noche de brillo y gran convocatoria

La ciudad de General Pinedo dio inicio a los Carnavales Pinedenses 2026 con una primera noche cargada de alegría, ritmo y color, en una avenida colmada de vecinos que acompañaron una de las fiestas más esperadas del calendario local.

Las comparsas Fantasía, Yalover y Carioca fueron protagonistas de la velada, desplegando trajes vistosos, coreografías dinámicas y una fuerte energía que hizo vibrar al público presente. Cada agrupación aportó su estilo y puesta en escena, consolidando el crecimiento artístico que año tras año muestran los carnavales pinedenses.

Desde la Municipalidad destacaron la participación de las comparsas y el acompañamiento de la comunidad, resaltando el valor cultural y social de esta celebración que reúne a familias y visitantes en torno a la música y la tradición.

La agenda de carnaval continuará en los próximos días, con nuevas presentaciones que prometen mantener el entusiasmo y el espíritu festivo en General Pinedo.