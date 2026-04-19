Impactante homenaje al papa Francisco: una multitud copó la Plaza de Mayo al ritmo del cura DJ Guilherme

Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo este sábado por la noche para presenciar un espectáculo gratuito de música electrónica religiosa encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el cura DJ. El evento fue concebido como un homenaje al papa Francisco y reunió a asistentes de distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El show del cura DJ en Plaza de Mayo ofreció una propuesta inédita, con entrada libre, fuerte despliegue técnico y una fusión de música electrónica con elementos religiosos. Desde las 20:00, miles de personas participaron en la celebración abierta que también pudieron seguir por las pantallas LED, con un sistema de sonido profesional y un ambiente festivo, que buscó rendir homenaje al papa Francisco en el corazón de Buenos Aires.

La presentación transformó el centro porteño en una gran pista al aire libre. El sacerdote, vestido con su camisa clerical negra y alzacuello, estuvo detrás de la consola mezclando techno, con canciones religiosas, campanas e intervenciones inspiradas en documentos papales.

El encuentro combinó imágenes del pontífice en las pantallas gigantes y una ambientación de luces, mientras el público agitaba banderas, globos y celulares. El clima fue de respeto y celebración, con una organización que facilitó la participación multitudinaria.

Miles de personas participaron de una celebración singular que combinó espiritualidad y beats en el corazón porteño (RS Fotos) Miles de personas participaron de una celebración singular que combinó espiritualidad y beats en el corazón porteño (RS Fotos)

La Asociación Civil Miserando impulsó el encuentro para destacar el legado del papa Francisco y promover la “cultura del encuentro”. La convocatoria apostó por la inclusión y la dignidad humana y buscó reunir a un público diverso, sin distinción de religión o procedencia.

El homenaje se llevó a cabo al cumplirse casi un año de la muerte de Jorge Bergoglio, el 21 de abril de 2025, y se propuso como una gran celebración comunitaria. El operativo logístico incluyó cortes de calle y un operativo especial de tránsito implementado por el Gobierno de la Ciudad, que abarcó amplias zonas del microcentro hasta la madrugada.

Guilherme Peixoto, el cura DJ que fusiona fe y música

Guilherme Peixoto nació en Guimarães, Portugal, en 1974, y fue ordenado sacerdote en 1999. Además de párroco, es capellán militar y teniente coronel en la diócesis castrense.

Desde 2006 comenzó a usar la música electrónica como herramienta pastoral, buscando acercar la Iglesia a los jóvenes y crear nuevas formas de expresar la fe. Su propuesta fusiona bases electrónicas con música sacra, fragmentos de encíclicas, momentos de oración y mensajes en vivo.

La figura del “cura DJ” ganó proyección internacional en 2023, cuando se presentó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, antes de una misa con el papa Francisco. La viralización de sus sesiones online durante la pandemia amplió aún más su alcance.

La Plaza de Mayo se transformó en escenario de un espectáculo gratuito en homenaje al Papa Francisco (RS Fotos) La Plaza de Mayo se transformó en escenario de un espectáculo gratuito en homenaje al Papa Francisco (RS Fotos)

“Soy el mismo sacerdote en la parroquia, en el ejército o en un festival”, expresó Peixoto tiempo atrás al subrayar que su propuesta busca romper con los formatos convencionales y llegar a públicos más amplios.

Un evento inclusivo que trasciende lo religioso

La asistencia al espectáculo de este sábado en el centro porteño fue variada, con personas provenientes de parroquias, colegios, barrios y localidades, especialmente de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de asistentes fuera del ámbito católico. El evento apuntó a derribar barreras y convocó a todos los sectores en igualdad de condiciones, abogando por la inclusión desde el escenario y la pista.

El dispositivo de seguridad incluyó un corte total de calles en el sector de la Plaza de Mayo, junto a un operativo de tránsito para garantizar el movimiento seguro de asistentes y peatones.

Desde la consola y sin pronunciar una sola palabra, el cura DJ ratificó que la música y la fe pueden convivir. Según ha expresado, labor invita a que la experiencia cristiana se viva también en espacios contemporáneos y nuevos escenarios, para reforzar la idea de pertenencia más allá de los ámbitos tradicionales.