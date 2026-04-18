Cambian una regla clave sobre el equipaje de mano en la Argentina

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza implementó una nueva normativa que modifica una de las reglas más conocidas sobre el equipaje de mano en vuelos internacionales: el traslado de bebidas alcohólicas en cabina. La medida introduce mayor flexibilidad para los pasajeros, aunque mantiene una serie de condiciones obligatorias.

A partir de esta actualización, se permite transportar alcohol en el equipaje de mano —o carry on— bajo ciertos requisitos.Cada pasajero podrá llevar hasta cinco litros en total, con envases individuales que no superen un litro y con una graduación alcohólica inferior al 70%. Además, las botellas deberán estar correctamente embaladas para evitar roturas o derrames durante el vuelo.

La flexibilización apunta especialmente a quienes viajan con compras o regalos, pero no elimina los controles de seguridad. De hecho, las autoridades remarcaron que las condiciones pueden variar según la aerolínea, el tipo de tarifa o el país de destino, por lo que recomiendan verificar previamente las políticas específicas de cada vuelo.

Pese a los cambios, algunas restricciones se mantienen sin modificaciones. Está prohibido abrir o consumir alcohol durante el vuelo, independientemente de si se transporta en cabina o en bodega. Asimismo, solo los mayores de 18 años pueden trasladar este tipo de bebidas y siempre dentro de los límites establecidos.

En el caso de vuelos hacia Estados Unidos, continúan vigentes las normas tradicionales: los líquidos que excedan los límites habituales no pueden llevarse en cabina y deben ser despachados.

Si bien la medida representa un cambio relevante en Ezeiza, las reglas sobre líquidos en vuelos internacionales siguen dependiendo de múltiples factores. Por eso, antes de viajar, se aconseja revisar las condiciones particulares para evitar demoras o inconvenientes en los controles de seguridad.