Abren votación para el nombre de un yaguareté hallado en Formosa ¿Cómo hacer?

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanza la convocatoria a la ciudadanía para elegir el nombre del último yaguareté identificado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa, gracias a las tareas de monitoreo de fauna que se desarrollan de manera sostenida en el área protegida.

Se trata del macho silvestre número 11 identificado en la región chaqueña y el tercero en el área protegida; dado que en 2018 se logró fotografiar al primer yaguareté no solo para el Parque Nacional sino para la región chaqueña, mientras que a principios de 2025 se registró un nuevo macho en el área protegida, que sería posteriormente bautizado como «Pilco» a partir de la votación ciudadana.

Este último individuo se registró por primera vez a partir del hallazgo de huellas en un campo vecino al Parque en 2025 y la verificación en terreno por parte de personal del área protegida.

Tras estos indicios prometedores pero insuficientes para determinar la identidad del individuo, se decidió reforzar el monitoreo en la zona mediante la instalación de cámaras trampa, logrando confirmar la presencia del felino y obtener registros visuales que permitieron un análisis más preciso.

Las acciones se enmarcan en el proyecto de monitoreo de mamíferos medianos y grandes que se desarrolla en el Parque a través de la colocación de cámaras trampa en distintos sectores estratégicos. El registro de este nuevo individuo representa una noticia de gran valor para la conservación de la especie en la región y el área protegida en particular.

Yaguareté hallado en Formosa.

Cada nuevo ejemplar confirmado aporta información clave sobre el uso del territorio, el estado del ambiente y las posibilidades reales de supervivencia del yaguareté, una especie emblemática y amenazada en la Argentina.

Dado que en este 2026 se cumplen 25 años desde la sanción de la Ley nacional que declaró como Monumento Natural al yaguareté y 75 años de la creación del Parque Nacional Río Pilcomayo, la APN invita a la toda la comunidad a participar en la elección del nombre de este nuevo ejemplar hallado en el área protegida.

La elección del nombre combinará instancias presenciales, en las que personal del Parque visitará escuelas de localidades vecinas al área y de la ciudad de Formosa, junto con una campaña de votación virtual que permite al público general participar desde cualquier punto del país.

El nombre elegido se anunciará el 30 de abril, como resultado de los votos recolectados en ambas modalidades.Ingresá al siguiente link para conocer los posibles nombres y votar.