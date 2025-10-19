Milei le pidió calma a los mercados y afirma que «todo el ruido desaparece después de las elecciones»

Así lo manifestó el presidente de la Nación, Javier Milei, tras visitar Santiago del Estero y previo al acto de campaña en Tucumán. Es optimista en cuanto a los resultados electorales y adelantó que LLA será la fuerza que más legisladores lleve al Congreso.

“Todo este ruido va a desaparecer después de las elecciones”, sostuvo Milei en diálogo con Radio Mitre durante la tarde del sábado. También habló sobre las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Somos los que más diputados y senadores vamos a sumar”, confió.

Asimismo, el mandatario nacional consideró que La Libertad Avanza logrará revertir el entorno hostil que representa el Congreso para el oficialismo: “Vamos a poder hacer alianzas para poder defender los vetos, pero además tener quorum”. Y añadió: “Todos los que estemos comprometidos en una Argentina más libre y próspera tenemos que trabajar juntos”.

Por otro lado, Milei se mostró abierto al diálogo con los gobernadores y dijo que “Argentina es un país federal y no me puedo meter en las finanzas de provincias y municipios”. «Tenemos que ir a un federalismo en serio”, remarcó.

“Hay mucha gente que está interesada en que esto vaya mal. Entonces, lo que trata de hacer es hacer pánico y tratar de romper todo”, manifestó Milei. Explicó en ese contexto lo siguiente: “Desde el mes de febrero, el Congreso de la Nación ha tenido una actitud absolutamente destituyente. Votando cualquier tipo de aberraciones en contra del programa del Gobierno”.

En la misma línea, el presidente manifestó: “¿Usted recuerda algo en la historia argentina que durante 8 meses se haya podido soportar semejante asedio? Porque aparte, le digo, usted ve el dólar que de repente, digamos, en promedio que está en 1400, hay días que está un poquito más arriba, un día más abajo. ¿Sabe cuánto estaba el dólar cuando nosotros llegamos?“.

Respecto de su relación con el expresidente Mauricio Macri, aseguró que no le hizo ningún pedido en particular sobre su futuro gabinete. “Él siempre hace un apoyo muy generoso”, sentenció.