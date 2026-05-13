Milei comparó su salario con el de los rectores: «Cobran 4 veces más»

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Tras la marcha universitaria del martes, el presidente Javier Milei realizó una comparación en sus redes sociales entre su salario y el de los rectores de las casas de estudio .

Según la publicación del jefe de Estado en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes, mientras que los rectores cobran «hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes».

En su jornada en la red social, Milei compartió críticas contra la convocatoria del martes por la tarde y lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal.

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