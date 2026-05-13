Dalma y Gianinna Maradona demandaron a la jueza Makintach y le reclaman una millonaria indemnización

Dalma y Gianinna Maradona demandaron por daños y perjuicios a la exjueza Julieta Makintach, destituida tras el escándalo del documental «Justicia Divina» durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. El reclamo económico quedó envuelto en una polémica adicional por errores formales en la presentación judicial que modificaron el monto de la indemnización pretendida.

La presentación judicial se realizó en el juzgado civil N°34 y estuvo a cargo de los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, quienes acompañaron la declaratoria de herederos para acreditar el vínculo de las demandantes con Maradona.

Según trascendió, el escrito original reclamaba «$300 millones para cada una de las accionantes». Sin embargo, los abogados intentaron corregir posteriormente ese punto y aclararon que el monto total pretendido era de $300 millones, es decir, $150 millones para cada hija.

El intento de rectificación, lejos de cerrar la discusión, terminó generando más confusión. Un error formal en la presentación hizo que la demanda volviera a quedar por un total de $600 millones.

El secretario del juzgado, Santiago Villagran, rechazó momentáneamente el escrito al advertir irregularidades en las firmas digitales. «No puede tenerse por suscripto su contenido», indicó en la resolución, al señalar que las rúbricas aparecían «copiadas y pegadas».

El planteo deberá volver a presentarse con las correcciones formales correspondientes para que la causa continúe su trámite.

Makintach enfrenta además otro frente judicial y administrativo tras su destitución. La exmagistrada inició una demanda contra el Poder Judicial bonaerense para evitar devolver cerca de $4,5 millones y reclamar que le sigan pagando el salario como jueza mientras la remoción no quede firme.

En la cautelar presentada ante la Justicia contencioso-administrativa de La Plata, sostuvo que atraviesa una «situación de total indefensión» y argumentó que el sueldo tiene carácter alimentario y constituye el sostén económico de su familia.

También presentó declaraciones juradas en las que aseguró tener a cargo a su esposo y a sus dos hijos menores, además de adjuntar documentación vinculada con la baja de la prepaga familiar.

La exjueza fue destituida el 18 de noviembre por unanimidad debido a su participación en el documental «Justicia Divina», centrado en el juicio por la muerte de Maradona. El caso generó un fuerte impacto institucional luego de que se conocieran imágenes y registros audiovisuales vinculados con la producción.

Además de la destitución, la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro impulsa una causa penal contra Makintach por presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Dos días después de demandar al Estado bonaerense, la exmagistrada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que definió a 2025 como «un año difícil, lleno de desafíos». Fue una de las pocas referencias públicas que hizo sobre el escándalo que terminó con su salida del Poder Judicial.