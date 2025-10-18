Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Puerto Bastiani. — La Municipalidad de Colonia Popular continúa avanzando con la obra de iluminación del nuevo tramo sobre la ex Ruta 16, en el sector de Puerto Bastiani, una infraestructura clave que busca mejorar la seguridad vial, la visibilidad nocturna y la conectividad urbana de la zona.

Durante la jornada del miércoles, la intendenta Mariela Soto recorrió los trabajos junto a la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, y el secretario de Gobierno, José “Pucho” Cabrera, acompañados por el equipo técnico de Secheep, que lleva adelante las tareas eléctricas y de montaje.

Una obra estratégica para la comunidad

Desde el Municipio destacaron que esta intervención forma parte del plan integral de mejoramiento del alumbrado público, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos y favorecer el desarrollo urbano y comercial de Puerto Bastiani.

“La iluminación es un elemento fundamental para cuidar a nuestra gente, prevenir accidentes y fortalecer la integración entre los barrios”, expresó la intendenta Mariela Soto, quien remarcó el compromiso de su gestión con las obras que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.

Trabajo conjunto con Secheep

El proyecto cuenta con la participación del equipo técnico de Secheep, encargado de las instalaciones eléctricas, columnas y conexiones, garantizando un sistema moderno, eficiente y sostenible.

Desde la Municipalidad señalaron que, una vez finalizado este tramo, se proyecta extender la red lumínica hacia otros sectores de la localidad, priorizando zonas de alto tránsito y accesos principales.

La gestión de Mariela Soto continúa impulsando obras que transforman el espacio público, fortalecen la seguridad vial y consolidan el crecimiento de Puerto Bastiani y Colonia Popular como una comunidad en desarrollo.

  

Más Noticias

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad

568261791_1141186431448458_4588858017580293585_n

Margarita Belén: se realizó el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo

564583808_1273701154784261_4842166767296016624_n

Barranqueras | Vecinos denuncian basural a cielo abierto y apuntan al Municipio por la falta de respuestas

Te pueden interesar

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad

568261791_1141186431448458_4588858017580293585_n

Margarita Belén: se realizó el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo

564583808_1273701154784261_4842166767296016624_n

Barranqueras | Vecinos denuncian basural a cielo abierto y apuntan al Municipio por la falta de respuestas

WhatsApp Image 2025-10-18 at 15.00.02

La lista 503 llevó sus propuestas a Los Frentones: “este 26 de octubre, debemos ir a votar para que otros no decidan por nosotros”