Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

Puerto Bastiani. — La Municipalidad de Colonia Popular continúa avanzando con la obra de iluminación del nuevo tramo sobre la ex Ruta 16, en el sector de Puerto Bastiani, una infraestructura clave que busca mejorar la seguridad vial, la visibilidad nocturna y la conectividad urbana de la zona.

Durante la jornada del miércoles, la intendenta Mariela Soto recorrió los trabajos junto a la presidenta del Concejo Municipal, Dra. Estela Medina, y el secretario de Gobierno, José “Pucho” Cabrera, acompañados por el equipo técnico de Secheep, que lleva adelante las tareas eléctricas y de montaje.

Una obra estratégica para la comunidad

Desde el Municipio destacaron que esta intervención forma parte del plan integral de mejoramiento del alumbrado público, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos y favorecer el desarrollo urbano y comercial de Puerto Bastiani.

“La iluminación es un elemento fundamental para cuidar a nuestra gente, prevenir accidentes y fortalecer la integración entre los barrios”, expresó la intendenta Mariela Soto, quien remarcó el compromiso de su gestión con las obras que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.

Trabajo conjunto con Secheep

El proyecto cuenta con la participación del equipo técnico de Secheep, encargado de las instalaciones eléctricas, columnas y conexiones, garantizando un sistema moderno, eficiente y sostenible.

Desde la Municipalidad señalaron que, una vez finalizado este tramo, se proyecta extender la red lumínica hacia otros sectores de la localidad, priorizando zonas de alto tránsito y accesos principales.

La gestión de Mariela Soto continúa impulsando obras que transforman el espacio público, fortalecen la seguridad vial y consolidan el crecimiento de Puerto Bastiani y Colonia Popular como una comunidad en desarrollo.