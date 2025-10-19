Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

432684h720.jpg

Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo, su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo, los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que falleció el pasado 8 de octubre, llevaba semanas bajo observación permanente por un estado de salud «delicado». Se encontraba en su domicilio, después de haber estado internado, y de licencia en el Xeneize donde cumplía su tercer ciclo como DT.

A principios de septiembre había ingresado al Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación y quedado internado, aunque luego fue dado de alta. Días después fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-17 at 14.34.59

Héctor Gómez: “For Ever necesita recursos, con amor y pasión no alcanza”

9284w850h476c.jpg

Argentina quedó segunda en el ranking FIFA

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.21.32 (1)

ABR/ Primera: Regatas mostró su poderío y continúa líder

Te pueden interesar

183598w850h567c.jpg

La Lista 503 en Concepción del Bermejo: «El Chaco puede y no vamos a bajar los brazos»

432684h720.jpg

Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Javier-Milei-Presidente-de-la-Nacion-19NOV23-scaled-1.jpeg

Milei le pidió calma a los mercados y afirma que «todo el ruido desaparece después de las elecciones»

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad