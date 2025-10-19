Conmovedor homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Boca realizó un conmovedor homenaje a Miguel Ángel Russo, su exentrenador que falleció el pasado miércoles, en la antesala del partido ante Belgrano de Córdoba por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de que minutos antes del ingreso de los jugadores se proyecte un video sobre Miguel Ángel Russo, los futbolistas de Boca hicieron su homenaje al ingresar al campo de juego.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que falleció el pasado 8 de octubre, llevaba semanas bajo observación permanente por un estado de salud «delicado». Se encontraba en su domicilio, después de haber estado internado, y de licencia en el Xeneize donde cumplía su tercer ciclo como DT.

A principios de septiembre había ingresado al Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación y quedado internado, aunque luego fue dado de alta. Días después fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral.