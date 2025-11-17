Milei descartó la eliminación del monotributo: «Son mentiras y operaciones»

El presidente Javier Milei señaló que el Gobierno no eliminará el monotributo y calificó los rumores que hablaban del fin del régimen como «mentiras y operaciones de delincuentes» .

«Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas», indicó el presidente. «Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar», expresó.

«Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran», dijo Milei.

Además, aclaró que la redacción de las nuevas reformas están a cargo «Ministerio de Desregulación y la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Recién en la reunión de gabinete del día miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en Secretaría de Legal y Técnica para la confección final».

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió también a la eliminación del monotributo. «Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley», sostuvo.

«Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo», aclaró el vocero.