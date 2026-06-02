El Gobierno cambió el sistema de control para autopartes y neumáticos: qué modifica la nueva resolución

La nueva normativa incorpora excepciones para neumáticos, fija un período de transición hasta septiembre y establece nuevas condiciones para las ventas online de piezas de seguridad vehicular.

El Gobierno nacional modificó el sistema de control y trazabilidad para autopartes y neumáticos, e introdujo cambios en el esquema de identificación mediante códigos QR que comenzó a aplicarse el año pasado para piezas y componentes de seguridad vehicular.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 93/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Coordinación de Producción, organismo que actualmente concentra las competencias de la ex Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía.

La normativa ajusta el régimen implementado en 2025, que obliga a fabricantes e importadores de autopartes y elementos de seguridad incluidos en el Anexo C de la Ley Nacional de Tránsito a incorporar un código QR con información técnica y de trazabilidad de cada producto.

A través de ese sistema, consumidores y organismos de control pueden acceder a datos como la identificación del fabricante o importador, marca, modelo, país de origen, número de certificación y organismo certificador.

En los considerandos de la resolución, el Gobierno explicó que durante la puesta en marcha del esquema recibieron observaciones de cámaras del sector automotor y autopartista vinculadas a cuestiones operativas del sistema.

Uno de los principales cambios alcanza a los neumáticos. La nueva disposición establece que, cuando resulte materialmente imposible incorporar el código QR en el producto o en su envase, la información podrá exhibirse mediante un código visible en el punto de venta o entrega.

Además, la norma aclara que ese código deberá ubicarse en un lugar accesible tanto para consumidores como para autoridades de fiscalización, con el objetivo de evitar confusiones respecto de los productos alcanzados por el régimen.

La resolución también incorpora precisiones para las ventas online y a distancia. En esos casos, la información relacionada con la certificación de las autopartes deberá estar disponible antes de concretar la compra, mediante un enlace digital visible para el consumidor.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un período de transición para el stock ya existente. Las autopartes y elementos de seguridad fabricados o importados antes de la entrada en vigencia de la nueva resolución podrán seguir comercializándose hasta el 1 de septiembre de 2026 bajo las condiciones anteriores.

A partir de esa fecha, todos los productos alcanzados deberán adecuarse al nuevo esquema de identificación y trazabilidad.

Según indicó el Ejecutivo, las modificaciones buscan facilitar la implementación del sistema, mejorar las condiciones de control y garantizar el acceso a la información tanto para consumidores como para las autoridades encargadas de la fiscalización.