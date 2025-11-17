Una mujer cayó con más de 5 kilos de cocaína en la Terminal

184770w850h480c.jpg

Este domingo al mediodía, durante un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Resistencia, personal de la Comisaría Cuarta detectó una situación irregular: una mujer intentó dejar un bolso en el lugar y retirarse rápidamente, lo que despertó la atención de los agentes.

De inmediato fue demorada para su identificación. Al inspeccionar el bolso, los efectivos hallaron cinco paquetes rectangulares envueltos en negro. Personal especializado realizó la prueba de campo, que confirmó que se trataba de cocaína con un peso superior a los cinco kilos.

Por orden del Juzgado Federal, la mujer quedó detenida. Además de la droga, se secuestró un teléfono celular, dinero en pesos argentinos y billetes y monedas de origen boliviano, todos elementos que serán incorporados a la causa.

