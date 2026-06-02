Caso Axel González: este viernes podrían abrir los celulares secuestrados y esperan pistas clave

La Justicia prevé realizar el peritaje de 17 dispositivos incautados durante la causa. Los teléfonos pertenecen tanto a los detenidos como a los policías apartados.

La investigación por la desaparición de Axel González podría ingresar esta semana en una etapa decisiva. Según fuentes judiciales, este viernes se realizaría la apertura y peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa que busca esclarecer qué ocurrió con el joven de 21 años, visto por última vez el pasado 16 de mayo en Fontana.

El análisis de los dispositivos es considerado una de las medidas más importantes de la investigación, ya que podría aportar información determinante sobre los movimientos, contactos y comunicaciones de las personas involucradas en el expediente.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fueron incautados un total de 17 dispositivos electrónicos. Diez pertenecen a las siete personas detenidas durante los allanamientos ordenados por la Justicia, mientras que los siete restantes corresponden a los agentes policiales que fueron removidos de la Comisaría Segunda de Fontana y que aparecen mencionados en distintas líneas investigativas.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la apertura de los teléfonos es «inminente» y que la fecha tentativa es este viernes, aunque el procedimiento todavía depende de cuestiones administrativas, de la participación de peritos especializados y de la intervención de fuerzas federales.

En paralelo, la fiscal Julieta Arolfo, integrante del equipo especial conformado para investigar la desaparición de Axel González, adhirió al pedido realizado por el abogado Luciano Santos para que fuerzas federales se sumen formalmente a la investigación.

Según pudo saber DataChaco, se incorporarían las fuerzas federales en las próximas horas con intención de fortalecer las tareas periciales y acelerar el análisis del material digital secuestrado, una prueba que los investigadores consideran fundamental para reconstruir los hechos.

Una vez concretada la apertura de los dispositivos, los especialistas buscarán mensajes, registros de llamadas, ubicaciones, actividad en redes sociales y cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre el paradero del joven o sobre las circunstancias de su desaparición.

Siete detenidos y una causa que sigue sumando interrogantes

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N°14, a cargo de Julieta Arolfo, mientras continúan los operativos de búsqueda y las distintas medidas judiciales.

Los siete imputados fueron trasladados en los últimos días a sede judicial, donde optaron por abstenerse de declarar.

Entre ellos se encuentran personas del entorno cercano de Axel González. Su exnovia, Lorena Gómez; su exsuegro, Ramón «Kuno» Gómez; y su excuñado, Sergio Gómez, permanecen imputados por amenazas. Por su parte, Agustín Pucheta, Antonio Omar Iñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ariel Esteban Lázaro fueron acusados por encubrimiento.

Según surge de la investigación, una de las hipótesis bajo análisis está vinculada a la creación de perfiles falsos en redes sociales que habrían sido utilizados para desviar la pesquisa y generar sospechas sobre efectivos policiales.

En ese contexto, la apertura de los celulares aparece como una instancia clave para determinar la veracidad de esa línea investigativa y obtener nuevos indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de Axel González, cuyo paradero sigue siendo una incógnita a más de dos semanas de haber sido visto por última vez.