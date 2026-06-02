Más empleo formal: Impulsar Chaco acompaña nuevas incorporaciones en Ferretería El Molino S.R.L.

A través del programa Impulsar Chaco, el Gobierno provincial continúa promoviendo la generación de empleo formal y fortaleciendo el vínculo entre el sector privado y los trabajadores chaqueños.

En el marco de las políticas destinadas a impulsar el empleo registrado y acompañar el crecimiento productivo de la provincia, se concretaron nuevas incorporaciones laborales en Ferretería El Molino SRL, una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria y reconocida por su aporte al desarrollo económico del Chaco.

Fundada en 1991 por David José Henain, la firma se consolidó como una de las principales referentes del rubro ferretero y de materiales para la construcción, destacándose por su permanente inversión, expansión y generación de puestos de trabajo genuinos. Actualmente cuenta con más de 35 trabajadores y continúa fortaleciendo su equipo mediante la incorporación de nuevos colaboradores.

Las incorporaciones se realizaron a través del programa Impulsar Chaco, una herramienta impulsada por el Gobierno Provincial que facilita la vinculación entre personas que buscan empleo y empresas que necesitan cubrir vacantes, acompañando los procesos de selección y promoviendo oportunidades laborales formales.

Durante una visita a la empresa, Noel Ibarra “destacó el compromiso de sus directivos con el crecimiento económico de la provincia y la decisión de continuar invirtiendo, ampliando sus servicios y generando nuevas oportunidades para los chaqueños”.

Desde el Gobierno Provincial también remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, entendiendo que la creación de empleo formal constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la provincia.

En ese sentido, señalaron que Impulsar Chaco continúa consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la relación entre capacitación, producción y empleo, acompañando a las empresas que apuestan al crecimiento y facilitando el acceso de más chaqueños a un trabajo registrado y con perspectivas de desarrollo.

A través de estas acciones, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso de seguir generando condiciones que favorezcan la inversión privada, el crecimiento de las empresas locales y la creación de empleo genuino en todo el territorio provincial.