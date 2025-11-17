La jueza Dolly Fernández: «Este veredicto refleja el hartazgo social en Chaco»

quien presidió el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, aseguró que la histórica condena al clan Sena es consecuencia de un profundo cansancio social frente a años de abusos, privilegios y vínculos de poder .

En diálogo con TN, la magistrada sostuvo que el veredicto unánime del jurado popular «es el resultado de un hartazgo social», en un contexto donde los principales acusados «eran personas públicas, candidatos a posiciones políticas importantes» .

Fernández afirmó que el crimen fue «la gota que rebalsó el vaso» para una comunidad que durante años observó irregularidades vinculadas a la estructura de poder de la familia Sena. «La gente dijo basta, hasta acá. Entendió que era algo más que la condena por un crimen aberrante contra una mujer» , expresó.

Una red de protección que operó por años

La jueza remarcó que alrededor del clan Sena existió «una estructura de apoyo y silencio» que permitió su funcionamiento durante largo tiempo. «Hubo recursos del Estado mal utilizados. Muchas personas colaboraron para que eso ocurriera» , aseguró, al analizar el peso político y territorial que el grupo familiar tenía en Chaco.

También destacó la magnitud del proceso judicial: los fiscales condujeron una investigación extensa desde 2023 y el jurado popular debió analizar «cientos de pruebas y testimonios» antes de declarar culpables a seis de los siete imputados.

Un caso que expuso falencias estructurales

Fernández advirtió que el femicidio de Cecilia se dio «en un contexto de crecimiento en los números de femicidio en la provincia» . En ese marco, llamó la atención sobre la falta de perspectiva de género en el sistema judicial. «Vienen mujeres a hacer denuncias, no se las atiende como corresponde, ni se les da la contención necesaria. Y luego terminamos en hechos más graves», lamentó.

Sobre la única consulta que el jurado realizó durante la deliberación, la jueza confirmó que estuvo vinculada a mensajes y un audio atribuídos a Emerenciano Sena. «Pidieron volver a escuchar el audio y leer los mensajes», explicó.

Un fallo histórico

El veredicto se conoció tras más de un día de deliberación. César Sena fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Otros integrantes del entorno familiar recibieron condenas por encubrimiento, mientras que Griselda Reinoso fue absuelta.

El caso, ocurrido en junio de 2023, generó una movilización social inédita en Chaco y marcó un punto de inflexión en el reclamo por justicia, transparencia y responsabilidad estatal. Según Fernández, la sentencia no solo sanciona un crimen, sino que expone el rechazo social a «años de irregularidades y manejos ilícitos» vinculados a los condenados.