Mes de Prevención del Suicidio: realizarán actividades en Sáenz Peña

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, la Dirección de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Sáenz Peña, en conjunto con la Subsecretaría de Articulación Sanitaria, el área de Salud Mental del Hospital 4 de Junio y SIAPA, llevan adelante un trabajo articulado para fortalecer el abordaje integral de la salud mental.

La doctora Mariela Mercadin destacó que «en este mes, se refuerzan especialmente todas las acciones vinculadas a la prevención del suicidio, una problemática que muchas veces se asocia únicamente a los adolescentes, pero que también atraviesa a otras franjas etarias. Por eso, se inició un trabajo con los centros de salud de Sáenz Peña para brindar una atención diferenciada a los adultos mayores».

El objetivo central es generar espacios de intercambio y sensibilización colectiva, entendiendo que se trata de una problemática que involucra a toda la comunidad.

ACTIVIDADES PREVISTAS

  • Capacitación para docentes: la próxima semana, organizada por SIAPA, orientada a docentes que trabajan con adolescentes.
  • Actividades en CAPS: durante todo el mes, en los Centros de Atención Primaria de la Salud se realizan propuestas destinadas a concientizar que la prevención es posible.
  • Jornada de capacitación a profesionales: el 24 de septiembre, destinada a equipos del primer y segundo nivel de atención. Bajo el lema 2024-2026 «Cambiando la narrativa», se abordarán temáticas como la evaluación integral en intentos de suicidio, autolesiones en guardia, y el manejo y tratamiento de los casos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Se recuerda que el Servicio de Salud Mental cuenta con guardia las 24 horas.

Las consultas pueden realizarse de manera gratuita a los siguientes números provinciales:

  • Guardia diurna (8 a 20 horas): (3624) 618-432
  • Guardia nocturna (20 a 8 horas): (3624) 814-825

