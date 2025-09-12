Sebastián Parera: “Este grupo todavía no tiene techo y vamos a dejar el club lo más alto posible”

Sebastián Parera, delantero de Club Atlético Sarmiento, vive un gran momento futbolístico tras convertir un gol clave el último fin de semana. En diálogo con la prensa, el jugador compartió sus sensaciones, repasó su proceso de adaptación y dejó un mensaje de aliento a la hinchada.

Objetivos claros

Parera destacó que el plantel ya cumplió dos metas importantes: primero, evitar el descenso y, luego, asegurar la clasificación. “Ahora queremos terminar punteros en el grupo. Tenemos esa posibilidad y las expectativas son ganar el fin de semana y que se dé el resultado para quedar lo más alto de la tabla”, remarcó.

Adaptación con obstáculos

El delantero llegó a mitad de año y reconoció que su readaptación no fue sencilla. “Fue un poco difícil porque venía de Central Norte y con un viaje de por medio. Me costó ponerme a punto, tuve una contractura en el isquiotibial, pero en la última semana me sentí mejor y estoy muy contento por el partido del otro día”, explicó.

Gol esperado

Parera celebró su reciente tanto con la camiseta aurirroja: “Fue hermoso. Por ahí no me tocaba convertir y entraba poco, pero el fin de semana me tocó y estoy contento. No lo pude festejar mucho porque fue el 2-1, pero todos los chicos hicieron un gran partido. Supimos revertir un resultado adverso, dimos una muestra de carácter y logramos la clasificación”.

Agradecimiento a la hinchada

El atacante no olvidó a los simpatizantes del “Decano”: “El hincha siempre está, acompaña en momentos difíciles, en la cancha y en las redes. Que nos sigan alentando: este grupo no los va a dejar tirados. Lo demostramos en Sol, cuando teníamos todo en contra, y también este fin de semana con un 2-0 en contra. Estamos muy unidos y vamos a dejar todo en la cancha para dejar al club lo más alto posible”.