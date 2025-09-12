Ecom Chaco Normalizó El Sistema De Gestión De Trámites, Tras Inconveniente Técnico

ECOM CHACO S.A. informa que el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) volvió a estar 100% operativo en todas las jurisdicciones provinciales, garantizando la normalidad de los servicios digitales y la integridad de los datos, luego del inconveniente técnico registrado el pasado 3 de septiembre.

El inconveniente se debió a una falla en un dispositivo, lógico durante tareas de mantenimiento y no a un ataque cibernético, descartándose cualquier compromiso en la seguridad de la información.

La recuperación del sistema incluyó:

-Sustitución completa del equipamiento defectuoso.

-Restauración de datos desde copias de seguridad verificadas.

-Implementación de un plan de reactivación escalonado en todas las jurisdicciones.

-Refuerzo de protocolos de contingencia y monitoreo preventivo.

El proceso de restablecimiento culminó este jueves 11 con la habilitación de la sección “Mis Trámites” en Tu Gobierno Digital, permitiendo a la ciudadanía iniciar y seguir gestiones en línea con normalidad.

ECOM CHACO agradece a los organismos provinciales y a la ciudadanía por la colaboración y comprensión y ratifica la continuidad de la transparencia de los servicios digitales gubernamentales.