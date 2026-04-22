Megaoperativo contra “wileros” en el Gran Resistencia: 14 allanamientos, detenidos y secuestros

En un importante despliegue de seguridad, la Policía del Chaco llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Resistencia y localidades aledañas, en el marco de una investigación contra grupos de motociclistas conocidos como “wileros”, vinculados a maniobras peligrosas en la vía pública.

El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Investigaciones Complejas, bajo directivas del Ministerio de Seguridad, y contó con la intervención del Juzgado de Faltas de Resistencia, a cargo de la jueza Marcela Cortés.

Según informó el comisario general Nelson Alvarenga, se realizaron un total de 14 allanamientos en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Puerto Tirol, con resultados positivos.

Como saldo del operativo, se logró el secuestro de cerca de 20 motocicletas —muchas de ellas modificadas para aumentar su potencia—, además de 20 teléfonos celulares, cuatro computadoras, un rifle de aire comprimido y otros elementos vinculados a la investigación.

En cuanto a las detenciones, 14 personas fueron aprehendidas por infracciones al Código de Faltas, relacionadas con conducción peligrosa, desobediencia a normas legales y participación en agrupaciones que realizaban maniobras riesgosas en la vía pública. Entre los detenidos, se confirmó la presencia de un menor de edad.

La investigación incluyó un fuerte componente tecnológico. La División Cibercrimen fue clave para rastrear la organización de estos grupos, que utilizaban plataformas como WhatsApp e Instagram para coordinar encuentros y convocatorias.

Desde la fuerza indicaron que los operativos se realizaron sin incidentes y que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Faltas, donde deberán responder por las infracciones cometidas.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones continuarán, con el objetivo de desarticular este tipo de prácticas que representan un riesgo tanto para los propios motociclistas como para terceros en la vía pública.