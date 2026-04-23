Violaba la domiciliaria, amenazaba a su ex y vendía cocaína: cayó con un arma robada y casi 100 dosis

Un hombre de 33 años fue detenido este jueves por la mañana durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana en una vivienda del Pasaje Belgrano al 2.500.

El procedimiento se dio en el marco de una causa por amenazas con arma en contexto de violencia de género, tras la denuncia de su expareja. Según informaron fuentes policiales, el sujeto incumplía una prisión domiciliaria vigente por una causa anterior.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9mm con pedido de secuestro desde 2017, además de 80 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios y “bochitas” listas para la venta.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por amenazas agravadas e infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 02. También se notificó al Juzgado de Ejecución Penal por la violación de la prisión domiciliaria.