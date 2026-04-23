Un detenido y un allanamiento positivo por amenazas de tiroteo en colegios

Fuentes judiciales informaron que se produjo un allanamiento positivo en el marco de la causa por amenazas de tiroteo en colegios. Como resultado del procedimiento, hay un adolescente de 17 años detenido.

El caso es uno de los más de 140 que generó preocupación en la comunidad educativa y activó un operativo de investigación que derivó en un procedimiento con resultados concretos. Si bien no trascendieron aún detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el alcance de las amenazas, fuentes vinculadas a la causa confirmaron que se trata de un avance significativo.

El episodio se inscribe en una serie de situaciones que encendieron alertas en distintos establecimientos educativos, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades judiciales y de seguridad.