La Bienal del Chaco 2026 se lanzó a nivel nacional con récord de participación internacional

En la antesala de una nueva edición de la Bienal del Chaco, autoridades y referentes culturales realizaron en Buenos Aires el lanzamiento nacional de uno de los eventos de arte público más importantes de la región.

El presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, destacó la magnitud que tendrá la edición 2026, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en Resistencia.

“Nos sorprendió la convocatoria: 439 postulaciones de escultores de 70 países. Esto muestra cómo la Bienal sigue creciendo en la escena artística internacional”, expresó Eidman, remarcando el carácter global del evento.

Además de la tradicional competencia escultórica, la Bienal se consolida como una plataforma cultural integral que incluye múltiples disciplinas. “Hoy hablamos de diez programas artísticos, culturales y educativos, con una participación estimada de más de 1.200 expositores, en su mayoría emprendedores, artesanos y actores de la economía local”, explicó.

El lanzamiento en Buenos Aires busca ampliar la difusión a nivel nacional e internacional, posicionando a la capital chaqueña como destino turístico y cultural durante las vacaciones de invierno. “Es una experiencia única para disfrutar en familia, con amigos, y descubrir una de las mayores expresiones de arte público del país”, sostuvo.

En esta edición, los escultores trabajarán con una combinación innovadora de mármol travertino y acero inoxidable, lo que permitirá explorar nuevas técnicas y propuestas artísticas en tiempo real, frente al público.

Como en cada edición, también tendrá lugar el “Premio Desafío”, un certamen destinado a estudiantes avanzados de arte de todo el país, que funciona como semillero de futuros artistas y una puerta de entrada al escenario internacional.

Desde la organización adelantaron que durante los próximos meses se irá dando a conocer la programación completa, que incluirá espectáculos, capacitaciones, ferias y actividades culturales para todos los públicos.

Con el respaldo de instituciones, artistas y la comunidad, la Bienal del Chaco vuelve a proyectarse como una verdadera fiesta del arte que trasciende fronteras y reafirma la identidad cultural de la región.